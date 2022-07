Grimaldo assobiado pelos adeptos do Benfica no treino aberto

JN Hoje às 19:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O lateral espanhol não foi poupado pelos mais de 20 mil adeptos que foram à Luz, na sequência de acontecimentos ainda referentes à época passada.

Nem tudo foi festa e aplausos no primeiro treino aberto do Benfica em 2022/23. A sessão de trabalho, que levou mais de 21 mil adeptos ao Estádio da Luz, ficou também marcada pelo "aperto" a Grimaldo, que sentiu na pele a insatisfação dos benfiquistas por, supostamente, ter forçado a saída do clube.

O lateral espanhol foi assobiado cada vez que tocava na bola.

Recorde-se que, ao longo do defeso, têm sido várias as notícias a dar conta de um eventual descontentamento de Grimaldo pelo facto de não lhe ser facilitada a saída do Benfica. O jogador já negou que alguma vez se tenha recusado a jogar pelas águias, mas os adeptos não parecem muito convencidos.