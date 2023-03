Grimaldo continua nos planos da águia  

Luís Antunes Hoje às 00:22 Facebook

Clube encarnado prepara forcing para segurar o lateral espanhol. Futebolista dá prioridade ao emblema da Luz.

O processo é antigo e depois de um afastamento entre o clube e os representantes do jogador, há um novo clima entre as partes. As águias, sabe o JN, estão a fazer um último esforço no sentido de se aproximarem dos desejos do espanhol, que já fez saber que dá prioridade à renovação com o emblema da Luz, embora não a qualquer preço.

Nesse sentido, Rui Costa, que tem liderado o dossiê, está disponível para subir a parada em relação aos valores anteriores, esperando que do lado de Grimaldo (chegou a pedir 3,5 milhões anuais e um prémio de 10 milhões de euros) exista idêntica sensibilidade.

As boas prestações e o comportamento do lateral em final de contrato, que já podia ter assinado com outro clube, também influenciou o forcing do dirigente, que sempre apostou na via do pagamento de um salário mais elevado, numa linha suportável para o clube, associado a um prémio de assinatura como forma de segurar o ativo que bem conhece. O espanhol mantém um bom nível exibicional (fez uma assistência no último jogo com o Brugge) e está a colher frutos do momento positivo, pois faz parte dos pré-convocados de Luis de la Fuente, selecionador espanhol, para os duelos com a Noruega e a Escócia, (25 e 28), segundo informação da Imprensa espanhola.

CEO de saída no final da época

A pressão de alguns elementos dos órgãos sociais contrários à continuidade de Domingos Soares Oliveira ter-se-á feito sentir na reunião de anteontem e a saída do gestor, acusado de fraude fiscal e falsificação de documentos, ficou projetada para o final da época.