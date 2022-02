Grimaldo de regresso aos convocados das águias

JN Hoje às 17:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica divulgou, esta quinta-feira, a lista de jogadores convocados para o encontro agendado para sexta-feira, no estádio do Bessa, no Porto, frente ao Boavista, na abertura da 23.ª jornada da Liga Portugal.

O técnico das águias, Nélson Veríssimo, chamou 21 jogadores, sendo de destacar o regresso de Grimaldo, já recuperado das dores musculares que o afetaram.

De fora das opções continuam André Almeida, Lucas Veríssimo, Radonjic, Rodrigo Pinho e Seferovic.

Eis os convocados do Benfica:

Guarda-redes: Helton Leite e Vlachomidos;

Defesas: Morato, Gilberto, Valentino, Vertonghen, Otamendi e Grimaldo;

Médios: Paulo Bernardo, Diogo Gonçalves, João Mário, Gil Dias, Weigl, Nemanja, Taarabt, Meite, Everton e Rafa;

Avançados: Gonçalo Ramos, Yaremchuk e Darwin.