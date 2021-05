Grimaldo e Otamendi sobre clássico: "vergonhoso" e Otávio responde

JN Ontem às 22:50 Facebook

Os jogadores do Benfica recorreram, esta quinta-feira, às redes sociais para comentar o clássico com o F. C. Porto na Luz, que terminou empatado (1-1).

O clássico desta tarde entre o Benfica e o F. C. Porto, no Estádio da Luz, a contar para a 31.ª jornada da Liga, terminou empatado (1-1) mas ainda se joga fora das quatro linhas, com os jogadores a deixarem alguns comentários nas redes sociais. Através do Twitter, Otamendi escreveu "Inacreditável! Vergonhoso"" e o espanhol foi mais longe e deixou a mensagem "a mesma história de sempre... Vergonhoso!!!".

Otávio não deixou os jogadores encarnados sem resposta. O médio dos azuis e brancos publicou uma imagem com as estatísticas do jogo, que mostra alguma superioridade portista em alguns parâmetros e com uma mensagem irónica: "Vergonhoso, sempre a mesma história".

Benfica e F. C. Porto empataram (1-1), esta quinta-feira, no Estádio da Luz, na 31.ª jornada da Liga. Everton e Uribe marcaram os golos, num jogo que teve dois penáltis revertidos e um golo anulado já nos descontos. Com este resultado, o Sporting pode ser campeão já na próxima ronda.