Benfica goleia o Braga na Luz. Veja os golos

O Benfica goleou (6-1), este domingo, o Braga, no Estádio da Luz, em jogo da 11.ª jornada da Liga. Grimaldo, Ricardo Horta, Darwin, Rafa e Everton, estes em dose dupla, marcaram os golos do encontro. João Mário, Lucas Veríssimo e Sequeira saíram lesionados.

Os encarnados inauguraram o marcador logo aos dois minutos, por Grimaldo, após cruzamento de Darwin. Ricardo Horta, dez minutos depois, empatou o encontro com um remate cruzado. Os encarnados voltaram para a frente do marcador, já sem os lesionados João Mário e Licas Veríssimo, por Darwin, por assistência de Grimaldo e Rafa, que bisou ainda antes do intervalo.

Na segunda parte, foi a vez de Everton bisar e fechar a contagem: primeiro após driblar Paulo Oliveira e rematar na área para o fundo da baliza de Mateus e, depois, ao aproveitar um cruzamento de Grimaldo e um erro de Francisco Moura.

Com esta vitória, o Benfica reforça o terceiro lugar, com 28 pontos, ficando a um dos comandantes F. C. Porto e Sporting, e com mais oito do que o Estoril Praia, agora quarto, que soma mais um ponto do que o Sporting de Braga, quinto.

Veja os golos: