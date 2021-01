Grimaldo lamenta covid-19 em "momento tão especial"

JN/Agências Hoje às 19:16 Facebook

O espanhol Alex Grimaldo, do Benfica, lamentou esta quarta-feira o teste positivo à covid-19, uma situação que afetou vários jogadores das águias, "num momento tão especial".

"É uma pena que não possamos continuar o trabalho normalmente, ainda mais num momento tão especial, mas não podemos deixar que isto nos pare", escreveu o jogador.

O lateral esquerdo deixou a mensagem na rede social Instagram, no dia em que o Benfica defronta o Sporting de Braga na meia-final da Taça da Liga, em Leiria, a partir das 19:45, e não pode contar com vários futebolistas.

Além de Grimaldo, o Benfica informou estarem também infetados os jogadores Otamendi, Vertonghen, Diogo Gonçalves, Gilberto, Nuno Tavares e Luca Waldschmidt.

Grimaldo, que na sexta-feira marcou o golo do Benfica no empate em casa do F. C. Porto (1-1), assinalou ainda que Portugal e a Europa vivem "dias complicados" no contexto da pandemia da covid-19.

"Gostaria de deixar uma mensagem de ânimo, tranquilidade e muita força para todos os que estão a passar pelo mesmo. Juntos, vamos vencer este jogo e derrotar um adversário comum", acrescentou o defesa espanhol.

Do Benfica, também o central belga Vertonghen recorreu às redes sociais para dizer que "está bem", depois de ter sido diagnosticado como positivo.

De terça-feira esta esta quarta, identificados 19 casos de infeção pela covid-19, sete dos quais jogadores, num grupo que envolve membros da equipa técnica e do 'staff' do clube, entre os quais o presidente Luís Filipe Vieira.