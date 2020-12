Grimaldo lesiona-se no aquecimento e falha jogo no Estádio da Luz

Luís Antunes Hoje às 19:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Baixa de última hora para Jorge Jesus. O lateral esquerdo Grimaldo lesionou-se no aquecimento e será substituído por Nuno Tavares no onze do Benfica, que defronta este domingo, a partir das 20 horas, o Paços de Ferreira, em jogo da nona jornada do campeonato.

Assim que se lesionou, Grimaldo recolheu ao balneário, mas depois voltou ao tapete da Luz para fazer um derradeiro teste, com o adjunto João de Deus, mas não deu indicações positivas e vai mesmo falhar o desafio.

O lateral João Ferreira, que tinha sido convocado e relegado para a bancada por Jorge Jesus, ocupa a vaga aberta por Grimaldo na ficha de jogo, mas como suplente.