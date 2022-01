Grimaldo: "Não querendo faltar ao respeito, temos de ganhar contra estas equipas"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:19 Facebook

No rescaldo do empate (1-1) diante do Moreirense, no Estádio da Luz, o jogador espanhol criticou a forma de jogar do Moreirense, salientando que a equipa minhota "não queria jogar".

"Não podemos perder pontos. Contra estas equipas, não querendo faltar ao respeito, mas somos o Benfica, somos obrigados a ganhar. Eles não quiseram jogar futebol, estiveram sempre atrás. Dos 90 minutos, não sei quanto tempo jogámos. A partir do minuto 10 começaram a perder tempo. É muito duro. Viemos com a motivação para ganhar, mas acabámos por jogar contra uma equipa que não o queria fazer. Em 90 minutos, jogámos 40 ou 50. Estiveram sempre no chão", começou por dizer Grimaldo, destacando, ainda, as oportunidades que a equipa encarnada criou.

"Não sentimos que fizemos o suficiente porque não ganhámos. No final, o que conta é o resultado. Criámos muitas ocasiões, ao contrário deles, que não fizeram praticamente nada. O golo deles foi um lance de azar nosso. Temos que pensar em nós. Sabemos que estamos longe do líder, mas temos de pensar jogo a jogo. Estes resultados são difíceis, a equipa está triste, vai ser uma semana dura. Sabemos que somos melhores e que devíamos levar os três pontos. Há que mudar a dinâmica, mudar o caminho. Creio que pouco a pouco vamos conseguir", concluiu.

Benfica e Moreirense empataram (1-1), este sábado, no Estádio da Luz, em jogo da 18.ª jornada da Liga. Gilberto, na própria baliza, e Darwin marcaram os golos. Com este empate, o clube encarnado fica em terceiro, com 41 pontos, e pode ver o líder F. C. Porto, com 47, e o Sporting, segundo com 44, e que entram em campo no domingo, aumentarem a vantagem. Já o Moreirense soma o segundo jogo sem perder e está em 13.º, com 16 pontos.