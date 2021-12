Grimaldo pede desculpa, João de Deus admite mau início

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:46 Facebook

No rescaldo da derrota (0-3) diante do F. C. Porto, no Estádio do Dragão, Grimaldo pediu desculpa aos adeptos e o adjunto admitiu que o Benfica não esteve bem nos primeiros minutos.

"Saímos tristes daqui. A equipa entrou muito mal, não podemos sofrer aqueles dois primeiros golos. Temos de entender porque aconteceu. Agora é tempo para estar com a família, mas pensar no que se passou hoje. Porque um clube como o Benfica não pode perder com o F. C. Porto desta maneira. Temos de mostrar mais. A equipa e o clube são muito maiores do que isto. Temos de pedir desculpa a todos e pensar na próxima partida para dar a volta no próximo jogo", disse Grimaldo no final do jogo, salientando que as águias trabalharam para fazer mais.

"É complicado vir motivado e com vontade de dar um murro na mesa, de comer a relva e, ao minuto 10, já estávamos a perder 2-0. E ver que te criam perigo com qualquer situação, que a equipa não está no jogo... O que sinto agora é impotência. Trabalhámos duro para dar uma resposta e não o conseguimos fazer. Resta-nos pedir desculpa porque o Benfica dá-nos tudo e temos de dar volta a esta situação", concluiu.

Já João de Deus admitiu que a equipa teve uma entrada em falso no jogo que ditou o adeus dos encarnados à Taça de Portugal.

"Não entrámos bem, é uma evidência. Sofremos dois golos a abrir, num canto e num lançamento lateral. Dois lances de bola parada em que normalmente somos fortes e competentes e que não fomos. Depois a equipa teve uma quebra anímica, sobretudo até ao final da primeira parte. A segunda parte foi diferente, também beneficiámos de ter um jogador a mais e conseguimos instalar-nos no meio-campo do F. C. Porto. É verdade que não tivemos tantas oportunidades como queríamos, mas muito por mérito e competência do adversário. Aqueles primeiros minutos do jogo é que nos tiram a possibilidade de discutir a eliminatória", vincou o adjunto.

O F. C. Porto venceu (3-0), esta quinta-feira, o Benfica, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. Evanilson, que bisou e foi expulso, e Vitinha marcaram no dragão. Darwin saiu lesionado e Otamendi viu o vermelho nos descontos.