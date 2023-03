Grimaldo: "Plantel e equipa técnica têm de ser aproveitados" 

Grimaldo enfatiza chance europeia e "onda gigante" que faz equipa entrar a ganhar. Renovação pode conhecer avanços para a semana.

A liderança na Liga e a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões alimentam o entusiasmo benfiquista, especialmente pela ambição do sonho europeu. O lateral Grimaldo alerta para a necessidade manter "os pés assentes em terra", mas não deixa de sublinhar que esta a oportunidade conjuntural, com um plantel e equipa técnica fortes, tem de ser aproveitada para tentar agarrar a história.

"É claro que se formou uma onda benfiquista gigante. Nota-se no ambiente. É como se entrássemos no campo já a ganhar. Sabemos que o nosso objetivo é a Liga, mas também que temos uma formação forte, e que a equipa técnica e o plantel que temos neste ano têm de ser aproveitados. E sabemos que na Liga dos Campeões somos um adversário que já alcançou os quartos de final. Uma conquista grande, porque estamos entre os oito melhores da Europa, mas temos ambição e estamos aqui para lutar. Passo a passo, tentaremos passar à fase seguinte", destacou o espanhol, em entrevista às plataformas do Benfica.