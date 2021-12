Grimaldo teve teste positivo à covid-19

Hoje às 12:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa esquerdo do Benfica Alejandro Grimaldo testou positivo à covid-19. Jogou durante 90 minutos no clássico de quinta-feira.

Esta situação foi detetada a seguir ao Clássico, mas deixa naturais preocupações devido ao risco de ter havido infeções durante a partida de ontem, uma vez que o lateral jogou o tempo todo.

O defesa já reagiu ao sucedido e afirma estar bem, para já, lamentando a ausência do próximo encontro com os dragões. "Infelizmente testei positivo para Covid na última verificação de saúde do clube. Estou bem de saúde mas a minha maior tristeza é não poder jogar o próximo jogo no dia 30. Sempre juntos, Sempre benfiquista", lamentou o defesa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alejandro Grimaldo (@grimaldo35)

Esta situação significa mais um desfalque na equipa treinada por Jorge Jesus, que para o segundo 'round' contra o F. C. Porto, dia 30, a contar para a Liga, já não contava com Lucas Veríssimo (ausência prolongada) e passa a não poder contar com Grimaldo e Otamendi (expulso), sendo que são peças importantes na defesa encarnada. Darwin também está em dúvida para este jogo, uma vez que foi suturado no pé esquerdo.

Após a eliminação da Taça de Portugal o próximo Clássico ganha importância redobrada para Jesus pois, além de estar no terceiro lugar do campeonato, o recente interesse do Flamengo tem deixado o universo benfiquista recheado de incertezas quanto à continuidade do treinador.