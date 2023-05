Grimaldo: "Renovação? É uma decisão difícil"

JN Hoje às 20:09 Facebook

Em fim de contrato com as águias, Alex Grimaldo afirmou nesta terça-feira que ainda não tomou uma decisão sobre o futuro. "É uma decisão difícil porque o Benfica é o clube da minha vida", afirmou.

"Passei aqui todos os anos da minha carreira, os bons e os maus momentos. Tens de pensar no importante e isso é ganhar o campeonato. Se eu disser se fico ou não, se tomo uma decisão, no fim não é tão importante como o Benfica ganhar o campeonato", disse à Bplay, numa conversa que teve como pano de fundo o facto de ter completado 300 jogos com a camisola das águias.

Sobre o atual momento, mostrou-se otimista: "Acho que a equipa está num momento muito bom, podíamos ter ganhado por mais golos nos últimos jogos. Acho que estamos com uma boa ligação com adeptos para conseguir as três vitórias na reta final da liga."