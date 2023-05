Grimaldo e o anúncio da saída antes do dérbi: "Não gostei"

Nuno Vieira Rodrigues Ontem às 22:17 Facebook

Grimaldo revela que não sabia que o Bayer Leverkusen ia oficializar a transferência antes do final da temporada

O lateral esquerdo afirmou, esta quarta-feira, que não foi informado pelo clube alemão do anúncio da sua contratação.

A escolha da data do anúncio oficial da contratação de Alejandro Grimaldo, por parte do Bayer Leverkusen, caiu mal nas hostes benfiquistas, tendo o treinador dos encarnados, Roger Schmidt, afirmado que ficou "desiludido" com a partilha do clube alemão, antes do jogo das águias com o Sporting, para a penúltima jornada da Liga, que terminou com um empate por 2-2, em Alvalade.

Em entrevista à Benfica TV, o defesa defendeu-se das críticas de que foi alvo, garantindo que não estava à espera do anúncio antes do final da temporada:

"Foi algo de que não gostei. Não sabia que as coisas iam ser assim, tinha assinado, estava no meu direito, mas não entendi a forma como as coisas se tornaram públicas. Falei com o treinador, e disse que não sabia a razão pela qual tudo isto tinha acontecido", explicou o jogador.

O futebolista, de saída das águias, revelou que se sacrificou pela equipa, tendo jogado lesionado durante esta temporada:

"Tive uma lesão durante o ano, e continuei a jogar lesionado, porque [o treinador] me pediu. A equipa precisava que eu jogasse. Nos últimos jogos, ele sabia que eu ia dar tudo. Transmiti-lhe a minha decisão, falei com ele e disse-lhe que estava aqui, que queria ganhar o título, e que daria tudo, se contasse comigo" confessou o lateral.

O defesa espanhol de 27 anos descreveu também o estado emocional em que se encontrava, no jogo da última partida da época, frente ao Santa Clara, de despedida para Grimaldo:

"São muitos anos, e cerca de 64 mil pessoas, não sei exatamente quantas estavam a gritarem o meu nome no último jogo, marcar um golo e saber que, depois desse jogo, não vais continuar a jogar ali no próximo ano, não é fácil, são muitas emoções. Lembro-me de cumprimentar o Rafa, foram sete anos a jogar com ele, foram muitas emoções, é um sentimento de alegria, pelo golo, e por tudo o que se passava, mas também de tristeza, porque ia deixar o clube", desabafou o ala esquerdo, sobre o golo que marcou, na vitória dos encarnados por 3-0.

Grimaldo admitiu, ainda, a possibilidade de, no futuro, voltar a representar o Benfica, e garantiu que vai continuar a apoiar o clube encarnado, onde jogou sete épocas e meia.