Grimaldo terá rejeitado renovação com o Benfica e Barcelona "retomou contactos"

O jornal "Mundo Deportivo" garantiu, esta quarta-feira, que o Barcelona voltou a tentar a sorte na contratação de Grimaldo e que o jogador não só está interessado na mudança, como ainda recusou renovar com o Benfica.

O interesse do Barcelona em Grimaldo já não é novo e traz, agora, um novo capítulo. Esta quarta-feira, o jornal catalão "Mundo Deportivo" garantiu que a equipa de Xavi "retomou contactos" pelo lateral espanhol e que a mudança de Grimaldo, que termina contrato com o Benfica em 2023, para os "culés", está "mais perto de se concretizar".

A mesma publicação adianta, ainda, que o lateral recebeu uma proposta para renovar com o clube encarnado mas recusou, esperando para saber se tem ofertas de outros clubes, embora a prioridade seja assinar pelo Barcelona. Nos próximos dias, o clube catalão deverá reunir-se presencialmente com os representantes do defesa e o Benfica não vê com maus olhos uma transferência do jogador.

Grimaldo chegou ao Benfica em 2015/16, vindo do Barcelona B, e ao serviço dos encarnados já conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga.