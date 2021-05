Grizzlies vencem Warriors e asseguram última vaga nos "play-offs" da NBA

JN/Agências Hoje às 11:27 Facebook

Os Memphis Grizzlies asseguraram na sexta-feira a última vaga nos "play-offs" da liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem fora os Golden State Warriors, por 117-112, após prolongamento.

No último encontro do torneio "play-in" da Conferência Oeste, os Grizzlies tiveram em Ja Morant a sua grande figura, com 35 pontos e dois lançamentos decisivos nos últimos 48 segundos do prolongamento.

Em São Francisco, o conjunto de Memphis teve, além de Morant, mais cinco jogadores a atingirem a dezena de pontos - Dillon Brooks (14), Grayson Allen (12), Xavier Tillman (11), Desmond Bane (10) e Jaren Jackson Jr. (10).

Para os Warriors de pouco valeu mais uma grande exibição de Stephen Curry, melhor marcador da fase regular da NBA e um dos finalistas ao prémio de jogador mais valioso (MVP), que apontou 39 pontos.

Além de Curry, também Andrew Wiggins (22 pontos) e Jordan Poole (19) estiveram em destaque.

Este triunfo deu ao Grizzlies o oitavo lugar no Oeste, defrontando agora na primeira ronda dos "play-offs" os Utah Jazz, a equipa com melhor registo na fase regular da NBA.