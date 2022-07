Groenewegen com vitória milimétrica no Tour

José Pedro Gomes Hoje às 17:34 Facebook

Ciclista neerlandês da Bike Exchange-Jayco impôs-se ao sprint na terceira etapa da Volta a França e Wout van Aert (Jumbo-Visma) manteve a camisola amarela.

Vitória milimétrica de Dylan Groenewegen (Bike Exchange-Jayco) na terceira etapa da Volta a França, com o corredor neerlandês a impor-se num apertado sprint no final da ligação de 182 quilómetros, entre Vejle e Soderborg, na Dinamarca.

O ciclista de 29 anos protagonizou um intenso duelo nos últimos metros com o camisola amarela Wout van Aert (Jumbo-Visma), batendo o belga por escassos milímetros em cima da linha de meta, tendo Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) arrebatado por terceiro lugar no pódio do dia.

Na classificação geral, Wout van Aert mantém a liderança da prova, com sete segundos de vantagem sobre o compatriota Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) e 14 sobre o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Na segunda-feira, acontece o primeiro dia de descanso da corrida, que é retomada na terça-feira, já em França, na ligação de 171,1 quilómetros entre Dunquerque e Calais.