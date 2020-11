Hoje às 14:48 Facebook

O francês embateu, com grande violência, na primeira curva do Grande Prémio do Bahrain, com o Haas a ficar partido a meio e envolto em chamas, mas o piloto escapou sem ferimentos de maior, além de queimaduras sem gravidade nas mãos e nos tornozelos.

As bandeiras vermelhas foram agitadas logo no início do Grande Prémio do Bahrain, depois da saída de pista de Grosjean, que embateu nos rails com tal violência que o monolugar partiu em dois e ficou envolto em chamas.

O gaulês conseguiu sair do carro e fugir ao incêndio, sendo de imediato assistido pelas equipas médicas, que o levaram para o posto médico, com a Haas a confirmar que sofreu apenas ferimentos ligeiros, algo incrível se se tiver em conta que o monolugar ficou absolutamente desfeito.

