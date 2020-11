Grosjean: "Não era fã do Halo, mas sem ele não conseguiria estar aqui"

JN Hoje às 21:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O piloto da Haas sofreu um grave acidente este domingo, no Grande Prémio do Bahrain, e está internado no hospital.

O Grande Prémio do Bahrain deu que falar não pela vitória de Lewis Hamilton, mas sim pelo grave acidente de Romain Grosjean. O piloto francês embateu com grande violência na primeira curva da prova, com o Haas a ficar partido ao meio e envolto em chamas. Grosjean sofreu apenas queimaduras sem gravidade nas mãos e nos tornozelos e está internado no hospital, onde gravou uma mensagem para tranquilizar os fãs.

No vídeo publicado nas redes sociais, o piloto agradeceu ao Halo, o dispositivo de proteção de cabeça existente nos monolugares de Fórmula 1, por ainda estar vivo.

"Olá, pessoal. Só queria dizer que estou bem, mais ou menos bem. Obrigado pelas mensagens. Eu não era fã do Halo, mas sem ele não conseguiria estar aqui a falar com vocês hoje. Obrigado a todos os profissionais envolvidos no resgate e espero que possa voltar a responder as mensagens de vocês em breve", disse Grosjean.

Em comunicado, a Hass afirmou que o piloto passará a noite no hospital para tratar as queimaduras sofridas em ambas as mãos e que não sofreu mais fraturas.

"Após avaliação médica, o piloto Romain Grosjean permanecerá no hospital durante esta noite para o tratamento de queimaduras em ambas as mãos após o acidente na volta de abertura do GP do Barém. Os raio-x realizados não indicaram fraturas. Atualizaremos o estado de saúde quanto tivermos mais informações a respeito", explicou.