Grua cai junto a hotel onde os jogadores do United estão hospedados

A poucas horas do jogo desta quarta-feira, com o Atlético de Madrid, uma grua caiu em frente ao hotel onde os jogadores do Manchester United estão hospedados.

Apesar do susto, não há registo de feridos, segundo a imprensa local.

Veja as imagens:

O Manchester United de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot defronta, esta quarta-feira, em Madrid, o Atlético de Madrid de João Félix em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.