Grujic convocado para a seleção sérvia

JN/Agências Hoje às 18:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio Marko Grujic, do F. C. Porto, é um dos 30 jogadores chamados à convocatória da seleção da Sérvia para os jogos com a República da Irlanda, Portugal e Azerbaijão da fase de qualificação para o Mundial2022, no Qatar.

O selecionador sérvio, Dragan Stojkovic, divulgou esta sexta-feira a lista de convocados da Sérvia que vai receber a República da Irlanda a 24 de março e Portugal a 27, viajando a seguir para o Azerbaijão, onde irá defrontar a seleção local no dia 30.

O médio portista, de 24 anos, formou-se no Estrela Vermelha, de Belgrado, e aos 19 anos transferiu-se para o Liverpool, que o emprestou ao F. C. Porto no último Verão até final da presente temporada, depois de dois empréstimos anteriores aos galeses do Cardiff e aos alemães do Hertha de Berlim.

Além de Grujic, que soma nove internacionalizações pelo seu país, integra a lista de 30 convocados o ex-benfiquista Andrija Zivkovic, atualmente jogador dos gregos do PAOK Salonica.