Grujic deu nega a Amorim

Antes de voltar a assinar contrato com o F. C. Porto o médio Grujic foi alvo de cobiça por parte de clubes internacionais e... nacionais. Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez questão de ligar ao ex-médio do Liverpool para tentar convencê-lo a assinar com os leões mas Grujic tinha bem definido o que pretendia. Voltar a vestir a camisola azul e branca.

A indefinição em torno do excessivo número de médios dos dragões fez Amorim acreditar que poderia convencer o sérvio a trocar o Norte pelo Sul, mas Grujic ficou agradado com o que viveu no F. C. Porto na temporada passada e estava decidido a continuar na cidade do Porto.

Tanto que na assinatura do novo contrato o médio disse.: "Fiz tudo o que podia para voltar ao F. C. Porto", numa clara prova da paixão que o jogador de 25 anos desenvolveu pelo emblema nortenho.

Em 2020/21 Grujic participou em 39 jogos, tendo assinado dois golos, numa adaptação crescente que culminou com o médio a se afirmar como um dos imprescindíveis para Sérgio Conceição, fosse no onze inicial ou a partir do banco.