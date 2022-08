Grujic é a principal ausência antes do Clássico

JN/Agências Hoje às 15:09 Facebook

A presença de Marko Grujic no Clássico da terceira jornada da Liga, com o Sporting (amanhã, 20.30 horas), parece cada vez mais improvável uma vez que, no último treino antes do encontro, o médio voltou a realizar trabalho de ginásio e tratamento, sem pisar o relvado.

O sérvio foi substituído por Eustaquio aos 62 minutos do triunfo frente ao Vizela (1-0), devido a apresentar sinais de fadiga muscular, problema que aparentemente ainda não está resolvido.

No boletim clínico, permanece ainda o nome de Wilson Manafá (treino condicionado, trabalho de ginásio e tratamento).

De resto, Sérgio Conceição tem todo o plantel à disposição, sendo que a maior dúvida é quem deverá ocupar o lugar que, normalmente, tem pertencido a Marko Grujic neste arranque de temporada.