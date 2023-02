Grujic e Eustaquio aliviam preocupação no meio-campo do F. C. Porto

Nuno A. Amaral Hoje às 21:00 Facebook

Lesão de Uribe abre a porta a uma dupla no miolo portista que já respondeu bem quando foi utilizada por Sérgio Conceição diante do Atlético de Madrid

Sérgio Conceição será obrigado a fazer alterações na equipa portista no jogo de sábado com o Rio Ave, sobretudo do meio-campo para a frente, sendo que o miolo terá uma dupla reformulada pela ausência de Uribe. O internacional colombiano lesionou-se no clássico de Alvalade e não deverá ser opção para a partida com os vila-condenses, abrindo a porta à titularidade de Grujic e Eustaquio.

A dor de cabeça de Conceição, motivada pelo facto de Matheus Uribe ser um titular indiscutível (esteve no onze em 34 dos 37 jogos já realizados pelos dragões na temporada em curso), é atenuada com os sinais positivos que o sérvio e o canadiano deram quando jogaram de início em simultâneo nas vitórias sobre o Mafra (3-0), na Taça de Portugal, e principalmente diante do Atlético de Madrid (2-1), no fecho da fase de grupos da Liga dos Campeões.