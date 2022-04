Grujic e Eustaquio visitam Hospital Gaia/Espinho

JN Hoje às 19:33 Facebook

Os dois médios portistas estiveram, esta quinta-feira, na Unidade da Mulher e Criança do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, inaugurada no passado mês de março, e distribuíram autógrafos e sorrisos aos pacientes e funcionários.

A visita aconteceu no Dia Mundial da Saúde, com Stephen Eustaquio e Marko Grujic a tirarem várias fotos com utentes da nova unidade do Hospital Eduardo Santos Silva, oferecendo várias lembranças aos jovens adeptos do F. C. Porto que se encontram internados.

Curiosamente, com a lesão de Matheus Uribe, Grujic e Eustaquio são os candidatos a ocupar a vaga deixada pelo colombiano no jogo do próximo domingo, frente ao Vitória, em Guimarães.