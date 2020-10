Grujic elogia adeptos portistas: "São muito conhecidos na Europa..."

JN Hoje às 12:33 Facebook

Desde a concentração da seleção sérvia, que servirá até quarta-feira, o último reforço anunciado pelo F. C. Porto, no dia do fecho de mercado de transferências em Portugal, Marko Grujic deixou uma mensagem para todos os adeptos azuis e brancos.

"Estou muito feliz por poder jogar neste clube fantástico, que já foi campeão europeu, e jogar para vocês, adeptos, que são muito conhecidos na Europa pelo apoio que dão à equipa. Mal posso esperar por ir para Portugal e para o Porto e começar a treinar com a equipa. Vemo-nos em breve e vamos F. C. Porto", disse o médio, de 24 anos, num vídeo divulgado na F. C. Porto TV.

Grujic nasceu em Belgrado e formou-se no Estrela Vermelha. Em 2015, aos 19 anos, assinou pelo Liverpool e, entretanto, já foi emprestado ao Cardiff City e ao Hertha Berlim. Por esse clube alemão, na última temporada, participou em 31 jogos e marcou quatro golos.

Agora, chega ao F. C. Porto por empréstimo do Liverpool e, diz quem o conhece, tem tudo para substituir Danilo Pereira no meio-campo dos dragões.