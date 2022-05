Grujic elogia Sérgio Conceição: "Os méritos em relação ao título nacional são enormes"

JN Hoje às 15:02 Facebook

O médio deu, esta quarta-feira, uma entrevista ao jornal sérvio "Zurnal" e abordou a época dos campeões nacionais com elogios a Sérgio Conceição.

"Ele manteve tudo sob controlo, fez de tudo para nos manter o mais focados possível ao longo da temporada. Ele não nos permitiu subvalorizar nenhum adversário e os seus méritos em relação ao título nacional são enormes", começou por dizer Grujic, abordando, ainda, o terceiro lugar que o F. C. Porto assegurou na fase de grupos da Liga dos Campeões, o que os levou para a Liga Europa. Para o médio, que tem assumido a titularidade depois da lesão de Uribe, tal não é uma desilusão perante a dificuldade do grupo.

"Estávamos num grupo extremamente forte, na competição de elite. Conquistámos o terceiro lugar, abaixo do Liverpool e do Atlético de Madrid e à frente do Milan. Depois, na Liga Europa eliminámos a Lazio e perdemos com o Lyon. Dificilmente poderíamos ter feito mais na Liga dos Campeões. Depois os detalhes foram decisivos e poderíamos ter passado o Lyon", acrescentou, considerando que o Sporting "surpreendeu".

"O Benfica investiu muito dinheiro. Nós e eles entramos em todos os campeonatos como os principais candidatos ao trono, mas o Sporting surpreendeu. O Benfica substituiu o seu treinador de longa data, Jorge Jesus, e o terceiro lugar não os pode satisfazer. O seu consolo foi a chegada aos quartos-de-final da Liga dos Campeões", concluiu.