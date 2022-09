Grujic nas opções de Sérgio Conceição para o embate com o Atlético de Madrid

JN Hoje às 12:02 Facebook

O médio sérvio participou, aparentemente sem limitações, no último treino do F. C. Porto antes da viagem para a capital espanhola.

Marko Grujic, que falhou os últimos três jogos dos dragões devido a lesão muscular, foi a novidade no último treino do F. C. Porto, esta terça-feira, antes da viagem para Madrid, onde defrontará o Atlético, na quarta-feira, na jornada inaugural da Liga dos Campeões.

O médio sérvio participou, aparentemente sem limitações, nos 15 minutos abertos à comunicação social, e, deste modo, pode entrar nas opções de Sérgio Conceição.



Neste sentido, Manafá, que nem sequer foi inscrito para a Liga dos Campeões, é o único indisponível no plantel portista.



A comitiva portista viaja esta tarde para a capital espanhola.