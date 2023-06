Grujic no lote de "intransferíveis" do F. C. Porto

Nuno A. Amaral Ontem às 23:30 Facebook

Médio sérvio vai ganhar espaço com a saída de Matheus Uribe para o Catar e só uma improvável proposta de sonho poderá levá-lo do Dragão

Marko Grujic é um dos nomes bem seguros no plantel portista para a próxima época. O médio, de 27 anos, está de pedra e cal entre as opções de Sérgio Conceição e a saída de Uribe para o Al Sadd, do Catar, abre espaço para ser mais utilizado em 2023/24. Isto mesmo contando com a forte possibilidade de os dragões se reforçarem no meio-campo durante o defeso, para colmatar a importante baixa do colombiano.

Nesse sentido, o internacional sérvio é, ao que o JN apurou, um dos "intransferíveis" para a SAD portista. Por outras palavras, só sairá do Dragão mediante uma proposta irrecusável, que não parece estar no horizonte, apesar de Grujic ter sido dado há poucos dias como alvo da Lazio pela imprensa italiana.