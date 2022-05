Guarda-redes Alireza não fica no Boavista

JN Hoje às 18:56 Facebook

Axadrezados decidiram não exercer a opção de compra estipulada no acordo de empréstimo com o Antuérpia, da Bélgica.

Alireza Beiranvand não vai continuar no Boavista em 2022/23, depois de os axadrezados terem decidido não exercer a opção de compra estipulada no acordo de empréstimo com o Antuérpia (Bélgica).

O guarda-redes, de 29 anos, foi uma das contratações mais sonantes do clube para a época que está prestes a terminar e até chegou a estabelecer-se como titular, mas não jogou mais a partir da 14.ª jornada, em dezembro, altura em que Bracali ganhou, definitivamente, o estatuto de número 1.

Pelo Boavista, Alireza fez apenas nove jogos, oito deles para o campeonato e um para a Taça da Liga.

Os boavisteiros vão agora procurar um substituto, capaz de discutir a titularidade com o quarentão Bracali (41 anos), que recentemente prolongou a ligação ao clube até junho de 2023.