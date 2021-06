Guarda-redes assiste adeptos durante um jogo e vê cartão branco

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:55 Facebook

O jogo desta quinta-feira, entre o AC Travanca e GD Parada, da I Distrital de Viseu, ficou marcado por um grande gesto de fair-play do guarda-redes da equipa da casa.

O desporto traz-nos, muitas vezes, histórias bem bonitas e esta é mais uma. Aconteceu em Viseu, num jogo da da I Distrital, e teve como protagonista o guarda-redes da equipa da casa. Luís não está a dar que falar pelas defesas ou pela exibição, mas sim por algo ainda mais louvável: a ajuda prestada a um adepto.

A partida entre o AC Travanca e GD Parada, que se disputou no Estádio do Ribeiro em Travanca de Bodiosa, estava nos 87 minutos quando um dos adeptos do GD Parada, com cerca de 30 anos, que assistia à partida fora do recinto começou a ter um ataque de epilepsia. O homem foi prontamente ajudado pelos outros apoiantes, que chamaram de imediato o 112, mas o problema acabou por se agravar e os adeptos decidiram mesmo chamar o guarda-redes Luís, da equipa da casa, que pertence ao corpo do INEM de Viseu.

Luís não hesitou e saiu de imediato do campo para socorrer o homem. A situação acabou por ficar estabilizada e, já depois da chegada do INEM, o guarda-redes voltou para o campo e a partida foi retomada. O árbitro não hesitou e acabou mesmo por mostrar o cartão branco pela nobre atitude do atleta.