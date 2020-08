Guarda-redes Bruno Diniz termina empréstimo ao Gil Vicente

Hoje às 21:11 Facebook

O guarda-redes Bruno Diniz terminou o período de empréstimo ao Gil Vicente e regressou aos brasileiros do Náutico.

O guardião, de 26 anos, abandona a formação de Barcelos sem ter cumprido qualquer minuto, naquela que foi a primeira experiência fora do Brasil, depois de várias épocas ao serviço do Náutico, intercaladas com uma breve passagem pelo Santa Cruz de Natal.

Ainda sem reforços anunciados para 2020/21, os minhotos já tinham confirmado o fim dos empréstimos do defesa Arthur Henrique (cedido pelos brasileiros do Ferroviária), do médio ​​​​​​​Bozhidar Kraev (regressou aos dinamarqueses do Midtjylland) e dos avançados Sandro Lima, Yves Baraye e Zakaria Naidji, que pertencem aos quadros de Grêmio Anápolis, dos italianos do Parma e dos argelinos do AC Paradou, respetivamente.