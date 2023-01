Guarda-redes de Sporting e Arouca sonham com a final

JN Hoje às 16:05 Facebook

Adán e Arruabarrena, guarda-redes de Sporting e Arouca, que se defrontam esta terça-feira nas meias-finais da Taça da Liga, sonham com a final da prova.

Antonio Adán, que levantou a taça nas duas últimas épocas, lembra que "todos os troféus são importantes" e vinca que "o objetivo é continuar a somar títulos" pelo Sporting, revelou à Liga Portugal.

"O campeonato mostra a regularidade durante todo o ano, mas ganhar uma taça é bom para todos", acrescentou o guardião espanhol, considerando "importante continuar a ganhar troféus para se criar o hábito de vitória" no clube.

Na outra baliza estará o uruguaio Arruabarrena, habitual titular no Arouca, que vê no apuramento da equipa para a final four da Taça da Liga "um prémio merecido".

"Sabemos que não somos favoritos, mas temos as nossas armas", atirou o guarda-redes, perspetivando "um jogo muito importante". "Sonhamos estar na final", sublinhou.

Arouca e Sporting defrontam-se, esta terça-feira (19.45 horas), na primeira meia-final da final four da Taça da Liga, que se realiza no Estádio Municipal de Leiria.