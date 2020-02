Guarda-redes defende e marca penálti num espaço de sete minutos

Hoje às 12:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Abdullah Al Muaiouf, guarda-redes do Al-Hilal, protagonizou um momento caricato, defendendo um penálti e marcando outro, perto do final da partida, garantindo a vitória à equipa.

O Al-Hilal vencia o Al Raed por duas bolas a uma, no seu recinto, a contar para o campeonato da Arábia Saudita, quando foi assinalado um pénalti a favor da equipa visitante. Abdullah Al Muaiouf, guarda-redes do Al-Hilal, foi o protagonista do encontro, defendendo a grande penalidade perto do fim, evitando assim o 2-2 aos 89 minutos.

Pouco depois, o árbitro concedeu um penálti ao Al-Hilal e o guardião assumiu a responsabilidade da marca dos 11 metros. Al Muaiouf não vacilou e enganou o guarda-redes do Al Raed, selando assim a vitória à equipa orientada por Razvan Lucescu.