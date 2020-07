Guarda-redes Diego Roncaglio renovou com as águias e Fernandinho de saída

JN/Agências Hoje às 17:14 Facebook

O guarda-redes brasileiro Diego Roncaglio, de 31 anos, renovou contrato com a equipa de futsal do Benfica, ao qual chegou na época 2017/18, anunciou esta quarta-feira o clube no site oficial, avançando também que o brasileiro Fernandinho vai rumar ao Cazaquistão.

Em declarações à BTV, o internacional brasileiro garantiu estar "muito satisfeito por ter renovado o contrato" e admitiu que a próxima época, a quarta ao serviço das águias será muito importante.

"Aprendi a viver o Benfica, a ser Benfica. Estou numa idade que talvez seja a ideal de maturidade e creio que tem tudo para ser um grande ano", afirmou o guardião que chegou ao Benfica proveniente do Kairat Almaty, do Cazaquistão.

Diego Roncaglio manifestou o desejo de que a atual situação de pandemia de covid-19 "se resolva rápido", admitindo ter sentido muito a falta dos adeptos e da competição, suspensa em março e, depois, cancelada e sem atribuição de título.

"O que nos resta é a esperança de que tudo se resolva rápido para que possamos voltar a competir, porque, para nós, isso é muito importante. É a nossa profissão, é a nossa vida. Sentimos muita falta dos adeptos, sempre a apoiar-nos", disse.

De saída das águias está o internacional brasileiro Fernandinho, após três épocas, transferindo-se para os cazaques do Kairat Almaty.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que o futsalista brasileiro Fernandinho não fará parte do plantel na próxima temporada, rumando ao campeonato cazaque para representar o Kairat Almaty", indicou o clube numa nota publicada.

O jogador, de 37 anos, que no palmarés conta com um título mundial com o Brasil e um Mundial de clubes com o Dínamo Moscovo, venceu com o Benfica, de 2018/19, um campeonato e três Taças da Liga.

"Não imaginei despedir-me da temporada assim, sem jogar, não é uma sensação boa para um atleta. Gostaria de estar na quadra a fazer o que mais gosto e com certeza sair bicampeão nacional. Não era o momento que desejava para sair do Benfica, faltava um título para conquistarmos juntos. Estou a abraçar um novo desafio com a mesma vontade e determinação que tinha no Benfica e que consegui ajudar a ganhar títulos", disse o pivot.

A saída de Fernandinho do futsal das águias junta-se às de Chaguinha e Bruno Coelho.