Guarda-redes do América Mineiro aliciado por adeptos do Botafogo para sofrer golos

JN Hoje às 17:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O guarda-redes do América Mineiro, Matheus Cavichioli, viu o seu número de telemóvel exposto e recebeu mais de duas mil mensagens, algumas delas a oferecer dinheiro para sofrer golos, na madrugada que antecedeu o jogo com o Botafogo, dos oitavos de final da Taça do Brasil.

Os oitavos de final da Taça do Brasil foram férteis em acontecimentos inusitados. Depois de um adepto do Santos ter invadido o campo para agredir do guarda-redes do Corinthians, Cássio, outro guardião foi importunado por fãs do clube adversário, desta vez à distância.

Durante a madrugada anterior ao duelo com o Botafogo, Matheus Cavichioli recebeu mais de duas mil mensagens no seu telemóvel, depois de o seu número pessoal ter sido tornado público.

Algumas delas continham pedidos para o guarda-redes sofrer golos no jogo da segunda mão dos "oitavos" da Taça do Brasil a troco de dinheiro.

Apesar de toda a agitação, o dono da baliza do América Mineiro não cedeu à pressão e manteve as redes invioladas na vitória da sua equipa por 2-0. De recordar que, no primeiro jogo da eliminatória, o América já havia vencido o ​​​​​​​Botafogo por 3-0.