Guarda-redes do Belenenses SAD testa positivo à covid-19

Um dos guarda-redes da equipa lisboeta testou positivo à covid-19. O anúncio foi feito em conferência de imprensa, após o jogo com o F. C. Porto.

O Belenenses SAD apresentou-se no Estádio do Dragão sem guarda-redes suplente. Koffi assumiu a titularidade e André Moreira, titular na jornada anterior frente ao Tondela e convocado por Petit, subiu ao camarote do Dragão e não surgiu na ficha de jogo.

Em conferência de imprensa já depois do duelo, o conjunto lisboeta informou, sem revelar nomes, que um dos três guarda-redes testou positivo ao novo coronavírus e, por essa razão, o clube decidiu colocar outro dos guardiões em isolamento.

Além de Koffi, titular este domingo, André Moreira, João Monteiro e Filipe Mendes são os outros guarda-redes do plantel. O presidente do Belenenses, Rui Pedro Soares, confirmou que André Moreira testou negativo.

O F. C. Porto goleou (5-0) na 30.ª jornada da Liga, no Estádio do Dragão. A equipa azul e branca pode sagrar-se campeã já na quinta-feira.

Soares, ao minuto 30, inaugurou o marcador de cabeça depois de uma assistência de Otávio. Uribe, pouco depois, ainda festejou mas o tento foi anulado por posição irregular.

Na segunda parte, uma chuva de golos: primeiro por Marega, que aproveitou um belo passe de Corona, aos 58 minutos. Alex Telles, de grande penalidade, ampliou a vantagem. Pouco depois, Fábio Vieira, de livre direto, estreou-se a marcar pela equipa azul e branca e já nos descontos, Luis Díaz, com um grande golo, selou a goleada.

Com este resultado, o F. C. Porto é líder isolado da Liga com seis pontos de vantagem em relação ao Benfica e pode sagrar-se campeão já na próxima jornada, caso vença o Tondela e a equipa encarnada não pontue frente ao Famalicão.