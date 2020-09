Guarda-redes do Benfica infetado com covid-19

Hoje às 14:58 Facebook

Svilar acusou positivo à covid-19, segundo informam os responsáveis encarnados.

O Benfica divulgou o boletim clínico e revelou que o guarda-redes belga Mile Svilar está infetado com covid-19 e, por isso, está fora das opções do treinador para o jogo com o PAOK, na Grécia, a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O Sporting também tem três jogadores infetados, apurou o JN.

Anteontem, o Feirense-Chaves, da LigaPro, não se realizou porque quatro elementos do Chaves acusaram positivo à covid-19.

O Académico de Viseu-Académica também não se disputou ontem porque o clube beirão tem casos com o novo coronavírus.