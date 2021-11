Guarda-redes do Boavista entra nos recordes do Guinness

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 14:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Alireza Biranvand entrou para os livros do recorde do Guinness com um lançamento feito ao serviço da seleção do Irão.

Alireza Biranvand recebeu a distinção pelo lançamento de bola mais longo feito com a mão num jogo oficial. O guarda-redes lançou a bola 61 metros e 66 milímetros, durante o encontro entre o Irão e a Coreia do Sul, a 11 de outubro de 2016, de qualificação para o Mundial 2018.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Boavista Futebol Clube (@boavistafutebolclube)

O iraniano partilhou o prémio com o restante plantel do Boavista, antes do treino da manhã desta quinta-feira, no Estádio do Bessa.