Guarda-redes do Chivas marca incrível golo de baliza a baliza

O guardião do Chivas Guadalajara, José Antonio Rodríguez, marcou um golo de uma baliza a outra, no final da partida contra o Veracruz.

Na madrugada de domingo, o guarda-redes José Antonio Rodriguez foi autor de um dos melhores momentos do ano na Liga Mexicana. Com o Chivas Guadalajara a vencer o Veracruz por duas bolas a uma, o guardião da equipa adversária subiu até à área na sequência de um pontapé de canto da equipa adversária. Toño Rodríguez, do Chivas, agarrou o esférico e pontapeou-o de uma baliza a outra, marcando o primeiro golo da carreira.

O guarda-redes de 27 anos já tinha vencido alguns títulos, incluindo uma medalha de ouro Olímpica, já tinha realizado grandes defesas, contudo, nunca tinha marcado um golo.