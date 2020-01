Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:52 Facebook

O Boavista-Famalicão ainda ia apenas no primeiro minuto de jogo e já contava com uma expulsão. Rafael Defendi, guarda-redes dos minhotos, viu o cartão vermelho direto após uma falta sobre Paulinho. O guardião saiu da área, depois de um mau atraso de Centelles, e acertou na perna do médio dos axadrezados.

Veja o lance: