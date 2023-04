Guarda-redes do Paços de Ferreira castigado com três jogos de suspensão

JN/Agências Ontem às 22:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Marafona, guarda-redes do Paços de Ferreira, foi, esta quinta-feira, castigado com um total de três jogos de suspensão pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), após análise do relatório do Vitória de Guimarães-Paços de Ferreira.

O jogo da Liga disputado sábado em Guimarães, ficou marcado pela expulsão de Marafona, aos 77 minutos, por injúrias ao árbitro, Gustavo Correia.

PUB

Num primeiro momento, Marafona viu cartão amarelo por demorar a bater o pontapé de baliza e protestou energicamente, injuriando o árbitro.

No seguimento do incidente, Marafona encostou a cabeça a Gustavo Correia e, segundo o relatório, voltou a injuriar o árbitro, vendo o cartão vermelho e tendo de ser agarrado pelos colegas de clube.

O guardião pacense foi punido por "injúrias e ofensas à reputação" do árbitro e terá ainda de pagar uma multa de 2.100 euros.

"No final do jogo, na presença do delegado da Liga, estiveram presentes no balneário o senhor presidente do Paços de Ferreira, o delegado, Carlos Carneiro e o guarda-redes Marafona, este último pedindo desculpa à equipa de arbitragem, pelo seu comportamento em campo após a sua expulsão", refere ainda o Conselho de Disciplina, na lista de castigos divulgada.

Juan Delgado igualmente do Paços de Ferreira, tem um jogo de suspensão, tal como Moisés Mosquera (Marítimo), João Carvalho (Estoril Praia), Lucas Ventura (Portimonense), Alisson Safira (Vitória de Guimarães), Tiago Silva (Vitória de Guimarães), Vasco Fernandes (Casa Pia) e Godwin (Casa Pia).