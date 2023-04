JN Hoje às 20:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Marafona, guarda-redes do Paços de Ferreira, foi, este sábado, expulso no duelo diante do Vitória de Guimarães a contar para a 26.ª jornada da Liga, no Estádio D. Afonso Henriques.

O guardião viu o cartão amarelo pela demora em executar um pontapé de baliza e, depois de protestar, acabou por ver o vermelho. Marafona, insatisfeito com a ordem de expulsão, reagiu de cabeça perdida e acabou mesmo por encostar a cabeça ao árbitro.

Veja o momento:

PUB

O jogo acabou empatado 0-0.