A Liga 2 voltou a ser palco de um golo de um guarda-redes. Samuel Soares marcou na vitória do Benfica B na casa do Trofense com um remate desde o seu meio-campo.

Depois de Arthur Augusto, guarda-redes do Feirense, foi a vez de Samuel Soares, guardião do Benfica B, ter apontado um golo com um remate desde perto da sua baliza.

Na Trofa, o internacional português sub-21, alguns metros à frente da sua área, rematou com violência a bola para o ataque, acabando por fazer um chapéu a Miguel Santos.