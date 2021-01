Guarda-redes Jhonatan está infetado

JN/Agências Hoje às 00:21 Facebook

O guarda-redes Jhonatan, do Vitória de Guimarães, está infetado com covid-19, depois de ter apresentado um resultado inconclusivo no início da semana.

Os vitorianos confirmaram na tarde desta quarta-feira que o guarda-redes brasileiro, de 29 anos, estava a aguardar um "novo resultado", após o teste inconclusivo na "ronda do início da semana", quando anunciaram que os habituais titulares Bruno Varela, guarda-redes, e Pepelu, médio, estavam infetados pelo vírus que originou a pandemia de covid-19.

Os três jogadores "encontram-se em isolamento", estando assim fora das opções para a receção ao Marítimo, a contar para a 16.ª jornada, agendada para as 15 horas de domingo, tal como o defesa-central Jorge Fernandes, que viu o quinto cartão amarelo para o campeonato na partida anterior, diante do Famalicão (triunfo vimaranense por 1-0).

O Vitória contabiliza nove casos de infeção em janeiro, após ter informado, no dia 2, que seis jogadores tinham obtido resultados positivos nos testes, facto que ditou o adiamento do jogo com o Nacional, da 12.ª jornada da Liga, para 21 de janeiro (triunfo vitoriano por 3-1).

O extremo Nélson da Luz esteve infetado em meados de setembro, ao passo que os defesas Sacko, Abdul Mumin e Gideon Mensah tiveram resultados positivos em meados de outubro, tal como o presidente do clube, Miguel Pinto Lisboa.

Em dezembro, cinco jogadores dos minhotos contraíram o novo coronavírus: o guarda-redes Nicolas Tiê, os defesas Zié Ouattara, Suliman e Jonas Carls e o avançado Lyle Foster.