Guarda-redes Kritciuk deixa Barcelos e ruma ao Zenit

O guarda-redes russo Stanislav Kritciuk abandonou o Gil Vicente e vai atuar nos russos do Zenit, atuais campeões do país.

Kritciuk, de 30 anos, chegou esta temporada ao Gil Vicente e começou a I Liga como titular da equipa de Barcelos, mas regressou ao país natal, desta vez para representar o Zenit, com o mercado de transferência a estar ainda aberto na Rússia.

Em Portugal, o guardião representou também o Belenenses SAD, o Sporting de Braga e o Rio Ave.

De acordo com a imprensa desportiva, o negócio deverá render cerca de dois milhões de euros ao Gil Vicente, com mais dois milhões por objetivos. Kritciuk abandona o emblema de Barcelos com apenas seis jogos realizados.