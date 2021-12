Guarda-redes lituano assina pelo Arouca

JN Hoje às 21:35 Facebook

Emilijus Zubas vinculou-se ao clube da Liga para colmatar a ausência de Fernando Castro. Já jogou na Polónia, na Letónia, na Dinamarca, em Chipre, em Israel e na Turquia.

O Arouca anunciou esta segunda-feira a contratação do guarda-redes internacional lituano, Emilijus Zubas, que assinou até ao final da temporada 2022/23.

O guardião de 31 anos estava sem clube depois de terminar a ligação ao Demirspor (Turquia), começando agora uma nova experiência em Portugal, depois de ter passado ainda por Polónia, Letónia, Dinamarca, Chipre e Israel.

"Sei que venho para uma Liga muito boa, com clubes de grande qualidade e históricos vitoriosos nas competições europeias. Quando recebi o convite, fui-me informar sobre Arouca e percebi que é um clube muito bom, jogam e convivem como uma família", disse Zubas, em declarações divulgadas pelo clube.

A contratação do internacional lituano em 14 ocasiões responde aos pedidos de Armando Evangelista para reforçar as redes arouquenses depois da lesão no braço de Fernando Castro, que não joga há dois meses.