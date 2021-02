Guarda-redes Luiz Júnior seguro no Famalicão até 2026

JN/Agências Hoje às 17:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O Famalicão prolongou o contrato com o guarda-redes brasileiro Luiz Júnior até ao final da época 2025/26, informou esta quinta-feira o clube minhoto.

O guardião, de 20 anos, foi contratado ao Mirassol no início da época, e iniciou o percurso no futebol europeu ao serviço do Famalicão. Depois de dar nas vistas nas equipas de sub-19 e sub-23, o guarda-redes foi promovido à formação principal esta temporada, pela qual já soma 11 jogos.

"É um orgulho renovar contrato com um clube ao qual estou muito grato. Deu-me a possibilidade de cumprir o sonho de jogar no futebol europeu e é um clube que pretendo ajudar a crescer", referiu o guarda-redes, em declarações divulgadas no sítio oficial do Famalicão na Internet.