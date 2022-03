Guarda-redes marca golo de baliza a baliza

José Pedro Gomes Hoje às 22:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Jogador do Sporting da Cruz marcou um grande golo no Campo do Outeiro, o último recinto pelado no Porto. A "vítima" foi o guarda-redes da Escola de Futebol 115.

Aos 30 anos, o guarda-redes André Sousa entrou no restrito lote de jogadores da sua posição que tem um golo no currículo. O jogador do Sporting da Cruz, clube na 2.ª Divisão da Associação de Futebol do Porto, apontou o tento que valeu a vitória (2-1) à sua equipa, no duelo com a Escola de Futebol 115, do passado fim de semana, num tiro de baliza a baliza, que apesar "de não ter sido intencional", teve uma boa dose de estratégia.

"Tinha dito ao meu colega do ataque que o central adversário estava sempre a deixar a bola bater, e que isso dificultava o guarda-redes. Para tentar desequilibrar consegui um bom chuto, a bola bateu à frente do guarda-redes, passou-lhe por cima, e entrou na baliza", descreveu André Sousa, ao JN. O golo foi marcado no Campo do Outeiro, o único pelado da cidade do Porto.