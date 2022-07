Guarda-redes Matous Trmal feliz por se juntar ao Marítimo

JN/Agências Hoje às 14:47 Facebook

O guarda-redes Matous Trmal, reforço do Marítimo para 2022/2023, disse que está ansioso por jogar no 'caldeirão', tendo recordado ainda a sua estreia na Liga, precisamente diante dos madeirenses.

"Sei que o 'caldeirão' é o Estádio do Marítimo e estou ansioso por jogar lá", afirmou o guarda-redes checo, adiantando que "tem boas recordações" do clube insular, diante do qual se estreou, na Liga, em janeiro de 2021, com as cores do Vitória de Guimarães.

Matous Trmal chegou aos vitorianos em julho de 2020, tendo disputado 15 partidas oficiais ao longo das duas temporadas ao serviço do emblema minhoto.

O guardião chega à Madeira cedido pelo emblema vimaranense, até ao final da época, com opção de compra de 90% do passe por um milhão de euros.

O internacional sub-23 pela República Checa garantiu que a transferência para o conjunto insular é "uma grande oportunidade", por se tratar de "um grande clube da Madeira, com tradição em Portugal".

O jovem guarda-redes, que vem preencher a vaga deixada por Paulo Victor [rumou ao Al-Ettifaq, da Arábia Saudita], revelou que os seus pontos fortes são "os reflexos e o jogo com os pés", garantindo ainda que os adeptos verão as restantes qualidades.

O atleta checo já se encontra junto do restante plantel às ordens de Vasco Seabra, no estágio em Lousada, tendo, em entrevista aos órgãos de comunicação do clube, prometido trabalho aos adeptos maritimistas.

"Aos adeptos, posso prometer trabalho, para que consigamos alcançar os nossos objetivos e farei o melhor para que tenhamos uma boa época", destacou o checo, natural de Tasovice.

Matous Trmal é a quarta contratação oficializada pelo Marítimo para a época 2022/2023, seguindo-se aos médios defensivos João Afonso (ex-Gil Vicente) e Rafael Brito (emprestado pelo Benfica), e ao médio ofensivo Lucho Veja (ex-Estoril Praia).