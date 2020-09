JN Ontem às 23:16 Facebook

O guarda-redes senegalês do F. C. Porto, Mouhamed Mbaye, sofreu esta quinta-feira uma lesão no joelho esquerdo, revelou o clube azul e branco numa nota publicada no site oficial.

"Durante a sessão de trabalho da parte da tarde desta quinta-feira, Mouhamed Mbaye sofreu uma entorse no joelho esquerdo, da qual resultou uma rotura do ligamento cruzado anterior", escreveram os dragões, não especificando o tempo de paragem do jogador.